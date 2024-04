Stiri pe aceeasi tema

- Galațenii, dar și turiștii care in acest sezon estival vor avea in traseul lor Galațiul, vor avea posibilitatea de a efectua o plimbare de agrement pe Dunare cu o nava de pasageri construita in mod special pentru astfel de mini-croaziere. La Galați, reluarea tradiției plimbarilor pe Dunare la bordul…

- Primul proiect din regiunea de nord-est depus pe Programul Operațional Regional 2021-2027 este al Primariei Suceava, a anunțat viceprimarul Lucian Harșovschi. Este vorba de ”Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale pentru invațamantul profesional și tehnic la Colegiul Tehnic…

- Spitalul Orașenesc Cugir continua dezvoltarea cu fonduri europene: Investiții de aproape 1.500.000 lei in sisteme informatice și infrastructura digitala Spitalul Orașenesc Cugir continua dezvoltarea cu fonduri europene: Investiții de aproape 1.500.000 lei in sisteme informatice și infrastructura digitala…

- In ultimele zile s a tot vehiculat in spatiul public faptul ca Primaria Constanta a pierdut fonduri europene din proiectul "Acces si mobilitate in zona centrala a municipiului Constantaldquo;. In acest comntext, reprezentantii Primariei Constanta precizeaza ca programul Operational Regional 2014 2020…

- Primele dotari din cadrul celui mai amplu proiect de modernizare a infrastructurii educaționale din Targoviște au sosit in școli. Proiectul, cu o valoare totala de peste 35 de milioane de lei, este finanțat din fonduri europene.

- Educația targovișteana, la un nou moment important, dupa ce, practic, a intrat deja in linie dreapta cel mai mare proiect care a vizat vreodata dotarea școlilor targoviștene. Proiectul este finanțat din bani europeni, deci fara a cheltui vreun leu din bugetul local, și nu face parte din Programul Operațional…

- Primaria Municipiului Botoșani, prin Zona Metropolitana, a fost selectata pentru finanțare in cadrul apelului privind extinderea rețelelor de apa și canalizare. Gina Poenaru are detalii despre proiectul care va fi realizat prin PNRR: Proiectul „Extinderea rețelei de canalizare in zona Lebada, municipiul…

- Reabilitarea și modernizarea gradiniței din Tulgheș , investiție de 2,5 milioane lei. Proiectul a beneficiat de finantare din fonduri europene, la care s-a adaugat o co-finantare din partea primariei Mireșu Mare. „Am reusit si trecerea gradinitei laprogram prelungit dupa demersuri la Inspectoratul Scolar…