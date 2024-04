Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul israelian de finante, Bezalel Smotrich, a avertizat duminica guvernul lui Benjamin Netanyahu cu inlaturarea de la putere in cazul in care acesta renunta la asaltul militar planificat asupra orasului Rafah din sudul Fasiei Gaza, relateaza dpa, conform AGERPRES.

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a ridicat tonul duminica la premierul israelian, Benjamin Netanyahu, exprimandu-si din nou "opozitia ferma" fata de o ofensiva la Rafah si avertizand ca "transferul fortat de populatie constituie o crima de razboi", transmite AFP. In cursul unei convorbiri telefonice…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu l-a anuntat vineri pe secretarul de stat american ca Israelul intentioneaza sa lanseze o ofensiva la Rafah, in sudul Fasiei Gaza, chiar daca SUA nu o vor sustine, informeaza AFP, informeaza Agerpres. "Am spus ca nu vom avea posibilitatea de a distruge Hamas…

- O operatiune militara de anvergura in orasul Rafah, situat in sudul Fasiei Gaza, ''risca sa izoleze si mai mult Israelul'', a avertizat vineri secretarul de stat american Anthony Blinken la finalul unei vizite in Israel si al unei discutii ''deschise'' cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, transmit…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu vrea ca Israelul sa controleze securitatea intr-o Gaza demilitarizata. De asemenea, Israelul ar trebui sa joace un rol in administrație dupa incheierea razboiului cu Hamas. Planul a fost respins de Autoritatea Palestiniana. Planul prezentat de Benjamin Netanyahu…

- Ministrul israelian Benny Gantz, membru al cabinetului de razboi al premierului Benjamin Netanyahu, a avertizat ca Israelul va lansa o ofensiva impotriva orasului Rafah daca ostaticii israelieni detinuti in Gaza nu vor fi eliberati pana la inceputul Ramadanului.

- Liderii Australiei, Canadei si Noii Zeelande, aliate ale Washingtonului, au avertizat joi Israelul cu privire la o operatiune terestra „catastrofala” in orasul Rafah, in sudul Fasiei Gaza, relateaza AFP si Reuters. Cerand guvernului lui Benjamin Netanyahu „sa nu urmeze aceasta cale”, cele trei tari…

- China a indemnat marti Israelul sa puna capat „cat mai repede” operatiunii sale militare de la Rafah, in sudul Fasiei Gaza, pentru „a impiedica o catastrofa umanitara si mai grava”, informeaza AFP. Presiunea internationala se intensifica pentru un acord de armistitiu intre Israel si Hamas care sa includa…