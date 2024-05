Stiri pe aceeasi tema

- Qatar trimite o delegație la Cairo pentru a continua negocierile pentru armistițiu. Intre timp, in Rafah, bilanțul morților a fost revizuit in creștere. Intr-un comunicat de presa, Ministerul de Externe al Qatarului a anunțat ca trimite marți o delegație la Cairo, in Egipt, „pentru a relansa negocierile…

- Ministerul de Externe asaudit a cerut comunitații internaționale sa „intervina imediat pentru a opri actele de genocid in desfașurare comise de forțele de ocupație impotriva populației civile fara aparare din teritoriile palestiniene ocupate”.

- Militarii din Israel vor intra in Rafah cu sau fara un acord privind ostaticii. Declarația aparține premierului israelian Benjamin Netanyahu. In orașul Rafah din sudul Fașiei Gaza se adapostesc aproximativ un milion de palestinieni. Declarația a fost facuta marți. Premierul israelian a spus ca Israelul…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu l-a anuntat vineri pe secretarul de stat american ca Israelul intentioneaza sa lanseze o ofensiva la Rafah, in sudul Fasiei Gaza, chiar daca SUA nu o vor sustine, informeaza AFP, informeaza Agerpres. "Am spus ca nu vom avea posibilitatea de a distruge Hamas…

- O operatiune militara de anvergura in orasul Rafah, situat in sudul Fasiei Gaza, ''risca sa izoleze si mai mult Israelul'', a avertizat vineri secretarul de stat american Anthony Blinken la finalul unei vizite in Israel si al unei discutii ''deschise'' cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, transmit…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat luni ca programele de asistenta umanitara din Fasia Gaza se vor incheia in cazul unei ofensive asupra orasului supraaglomerat Rafah, de unde Israelul vrea sa evacueze civili pentru a invinge definitiv Hamas, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.…

- Miniștrii de externe ai UE au avertizat Israelul privind ofensiva in orașul Rafah, despre care spun ca ar putea fi un dezastru pentru aproximativ 1,5 milioane de refugiați. Despre acest lucru a relatat "Adevarul european" cu referire la Reuters. "O ofensiva asupra orașului Rafah ar fi absolut catastrofala…

- Israelul iși va lansa ofensiva impotriva Rafah luna viitoare, daca Hamas nu va elibera ostaticii ramași in Gaza pana la inceputul Ramadanului, a declarat Benny Gantz, membru al cabinetului de razboi israelian, scrie The Guardian. „Lumea trebuie sa știe, iar liderii Hamas trebuie sa știe – daca pana…