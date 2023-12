Stiri pe aceeasi tema

- Turcia anunța ca intentioneaza sa semneze cu Romania si Bulgaria, in luna ianuarie, un plan comun pentru inlaturarea minelor care plutesc in deriva pe Marea Neagra in urma razboiului din Ucraina, a anuntat sambata ministrul turc al apararii, Yasar Guler, dupa mai multe luni de discutii pe acest subiect…

