- Un turn medieval din orașul italian Bologna, care se inclina la fel de mult ca faimosul turn din Pisa, a fost inchis din cauza temerilor ca s-ar putea prabuși, transmite BBC. Turnul Garisenda are 47 de metri și dateaza din secolul al 12-lea. {{711327}}Autoritațile au inceput sa construiasca o bariera…

- In urma codului galben de intensificari ale vantului, un alt copac este in pericol sa cada in orasul Constanta, de aceasta data, potrivit ISU Constanta. Pompierii spun ca riscul sa se prabuseasca copacul este in interiorul complexului Flamanda din Constanta. La fata locului intervine Descarcerare Fripis.…

- Autoritatile din capitala Japoniei i-au sfatuit pe vizitatorii straini si locali sa evite zona Shibuya din Tokyo, animata in perioada sarbatorii de Halloween, pe fondul ingrijorarilor legate de formarea unor posibile busculade, transmite vineri agentia Xinhua.

- COD GALBEN de ceața in județul Alba: vizibilitatea poate scadea sub 50 de metri. Localitațile vizate Autoritațile au emis un cod galben de ceața, valabil in Alba și alte județe, valabil de la ora 08:15 pana la ora 10:00. Se va inregistra ceața la nivel local, care determina scaderea vizibilitații sub…

- Nimic mai fals, spun reprezentanții Bancii Naționale a Romaniei. „Am aflat ca in unele țari circula fake news-uri care susțin ca Europol sau autoritațile europene au decis retragerea din circulație a bancnotelor de 500 și 200 de euro. Aceste știri sunt false. Banca Centrala Europeana (BCE) și bancile…

- Producatorul de motoare cu reactie CFM International a declarat miercuri ca mii de componente pentru motoare de avioane ar fi putut fi vandute cu documente false de catre un distribuitor britanic, in timp ce rezultatele unei anchete asupra pieselor certificate fals au ajuns la Inalta Curte din Londra,…

- Scene incredibile, intre inconștiența și nepasare, au fost surprinse din nou pe Transfagarașan. Mai mulți turiști s-au apropiat la nici doi metri de o ursoaica și de puii ei, pentru a le face poze. Au fost filmați, culmea, de alți turiști in timp ce stateau cu telefoanele langa salbaticiuni, ca și…

- Mulți dintre turiștii care aleg sa vina in Republica Moldova apreciaza, in opinia unor experți, și serviciile medicale, de care pot beneficia. Acestea ar fi mai accesibile, in comparație cu cele prestate in occident, transmite Noi.md cu referire la jurnal.md. {{701003}}Pentru a dezvolta acest segment,…