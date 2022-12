Stiri pe aceeasi tema

Decizia "imorala" a Austriei de a se opune aderarii Romaniei la Schengen va trebui corectata, afirma presedintele Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR), Emil Boc, relateaza Agerpres.

Fostul premier al Romaniei se alatura prim-vicepreședintelui PNL Rareș Bogdan și ii indeamna pe romani sa evite companiile austriece din Romania. „Avem opțiuni unde sa ne depune banii, unde sa ne petrecem vacanțele, weekendurile, avem opțiunea sa jucam inteligent", a spus Emil Boc.

Reunificarea cu Romania ar reprezenta solutia la criza energetica si economica din Republica Moldova, considera fostul premier Vlad Filat, in opinia caruia statul trebuie sa se asigure nu doar ca are acces la resurse energetice, ci si ca cetatenii isi permit sa le achite, relateaza luni platforma…

Sunteți o vulnerabilitate de securitate pentru Romania, i-a spus liderul USR, Catalin Drula, lui Lucian Bode, in timpul dezbaterii moțiunii simple depusa in Parlament impotriva ministrului de Interne.

Premierul Țarilor de Jos, Mark Rutte, ne-a ținut din nou lecții despre corupția și crima organizata din Romania, in vreme ce un caz petrecut in Olanda pune, cu adevarat, in pericol siguranța Uniunii Europene.

Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de miercuri, un proiect de lege pentru modificarea articolului 11 din Legea nr. 122/2006 privind azilul in Romania.

In aceste zile Coaliția la guvernare discuta intens despre reglementarea pieței lemnelor de foc din Romania in condițiile in care prețul gazelor și al energiei a sarit in aer. Guvernul a decis deja plafonarea prețului la 400 lei/ m cub.

Comisia Europeana a decis joi sa trimita un aviz motivat in cadrul procedurilor de constatare a neindeplinirii obligatiilor impotriva Belgiei, Austriei, Romaniei si Sloveniei, pentru netranspunerea integrala a „Directivei privind protectia avertizorilor de integritate".