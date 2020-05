Stiri pe aceeasi tema

- Regulile de distanțare fizica intre persoane in timpul redeschiderii școlilor din perioada 2-12 iunie, precum și in timpul examenelor naționale de Bacalaureat și Evaluarea Naționala, au fost trimise, miercuri, de Ministerul Educației tuturor școlilor, scrie site-ul specializat in educație www.edupedu.ro.…

- Ministrul educației, Monica Anisie, a explicat cum vor incheia profesorii situația elevilor, pentru anul școlar in curs. Ministrul a precizat ca media de pe primul semestru devine medie anuala, in cazul elevilor care nu au participat la cursurile online. „Daca elevul nu a avut nicio nota și nu a participat…

- Patru asociații ale elevilor au anunțat ca vor sesiza Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii pentru a face dreptate elevilor fara acces la internet, privați de Ministerul Educației de dreptul constituțional la invațatura. Reprezentanții elevilor considera ca obligativitatea participarii…

- Managerul Spitalului Victor Babeș, Emilian Imbri, a declarat ca nu exista niciun pericol asupra populației prin acordarea permisiunii de a merge la Biserica dupa Paști și de a lua Lumina de la forțele de ordine, in seara de Inviere. „Nu cred ca este vreun pericol. Lucrurile au fost transmise foarte…

- Nu mai puțin de 2 milioane de maști FFP2, destinate personalului medical aflat in prima linie in lupta cu noul coronavirus (SARS-COV-2 / COVID – 19) au ajuns marți dupa-amiaza in Romania. Achiziția de maști de protecție care vor ajunge in spitalele romanești a fost facuta prin compania Unifarm S.A. …

- Cursurile se vor relua dupa incetarea starii de urgenta si asigurarea tuturor masurilor pentru ca elevii si cadrele didactice sa fie in siguranta, a declarat, marti, intr-o conferința de presa, ministrul educatiei, Monica Anisie. Potrivit acesteia, data exacta la care se vor reluarea cursurile se va…

- UPDATE Ionel Danca, șeful cancelariei prim-ministrului, a revenit cu urmatoarea precizare, pentru Edupedu.ro: “sensul intenționat al afirmației mele a fost de a sprijini dezvoltarea invațamantului online in condițiile in care copiii realizeaza deja in aceasta perioada lecțiile in sistem online”. “Pentru…

- Un barbat din Phoenix a murit, iar sotia sa se afla in stare critica dupa ce și-au tratat raceala cu fosfat de clorochina, un aditiv folosit și pentru curatarea rezervoarelor de peste, dar care face parte din compoziția unui medicament anti-malarie, scrie Time. Cei doi americani, cu varste de aproximativ…