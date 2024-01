Performanță istorică pentru patinajul artistic: avem două sportive la Campionatul European Romania revine la Campionatele Europene de Patinaj Artistic, cu doua reprezentante, Iulia Sauter și Ana Sofia Beșchea. Romania va fi reprezentata pentru prima data in istorie de doua sportive la Campionatele Europene de Patinaj Artistic , care vor avea loc in perioada 10-14 ianuarie 2024 in orașul Kaunas, din Lituania. Julia Sauter, in varsta de 28 de ani, și Ana Sofia Beșchea, in varsta de 19 ani, vor concura in proba feminina. Sauter, care reprezinta Romania din 2013, a obținut locul 10 la ediția precedenta a Campionatelor Europene, in timp ce Beșchea este prima reprezentanta a patinajului romanesc… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

