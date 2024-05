In ultimul raport al Comisiei Europene, Romania a fost identificata ca lider in importul de carne de porc congelata in primele doua luni ale anului 2024. Cu cantitați semnificative provenind din America de Sud, in special din Chile, țara s-a distanțat de alte state membre ale UE, depașind chiar și Germania in acest aspect. Cu […] The post Romania, campioana europeana la importul carnii de porc congelate: cine sunt principalii furnizori appeared first on Puterea.ro .