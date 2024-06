Dupa ce s-a finalizat numaratoarea paralela in 80% din secțiile din municipiu, actualul primar Gabriel Pleșa (PNL) a obținut cele mai multe voturi pentru Primarie, potrivit Alba24. Pleșa ar avea 48,52% din voturi, fiind urmat de candidatul PSD, Voicu Vuscan, cu 20,84%. Rezultate alegeri locale 2024 Alba Iulia (numaratoarea paralela in 42 din cele 51 […] The post Primaria Alba: Gabriel Pleșa (PNL) in frunte, urmat de Voicu Vuscan (PSD) appeared first on Puterea.ro .