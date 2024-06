Știre actualizată. Primele rezultate la alegerile locale în Neamț Actualizare 10 iunie, ora 09.00: Oniga Ghiorghe a caștigat un nou mandat la Bicaz Chei. In orașul Bicaz s-a impus, la limita, Iulian Traian Matasa de la Partidul Național Liberal, cel care acum patru ani pierdea la limita alegerile. Un scor rușinos a obținut la Bicaz Razvan Surdu, actualul viceprimar. La Bicazu Ardelean, Ioan Constantin Barsan a reușit sa se impuna. Actualizare. Victorie clara a PNL la Ceahlau, Dan Coroama a ciștigat fara drept de aapel, cu peste 75% din voturi. Actualizare. La Romani victorie zdrobitoare a candidatului PNL, Maria Poenaru, care a ciștigat fara drept de apel. Actualizare.… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

