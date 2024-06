Stiri pe aceeasi tema

- Jordan Bardella, in varsta de doar 28 de ani, a reusit sa ridice partidul de extrema dreapta Adunarea Nationala (RN), castigator al alegerilor europene in Franta, cu mult inaintea taberei presedintelui Emmanuel Macron, laudandu-se ca a obtinut duminica un „scor istoric”, in ciuda criticilor recurente…

- "Voi semna in cateva momente decretul de convocare a alegerilor legislative care vor avea loc la 30 iunie pentru primul tur si la 7 iulie pentru al doilea" tur de scrutin, a declarat seful statului francez intr-un discurs televizat dupa anuntarea rezultatelor alegerilor europene, al caror rezultat "nu…

- B1.ro Dupa victoria extremei drepte la alegerile europarlamentare, Emmanuel Macron a anunțat duminica, 9 iunie, dizolvarea Adunarii Naționale, informeaza AFP. Primul tur de scrutin va avea loc pe 30 iunie, iar cel de-al doilea pe 7 iulie. „Este o decizie serioasa și cu greutate, dar mai presus de toate…

- Președintele francez Emmanuel Macron a dizolvat duminica Parlamentul francez, in urma infrangerii zdrobitoare a partidului sau in fața partidului de extrema dreapta Adunarea Naționala in alegerile europene. Primul tur al alegerilor va avea loc pe 30 iunie, iar cel de-al doilea va avea loc pe 7 iulie.…

- Jill Biden l-a retras, joi, 6 iunie, pe soțul sau, presedintele american Joe Biden, de la un eveniment in timpul ceremoniilor de marcare a 80 de ani de la Debarcarea din Normandia, o retragere care a provocat reactii de nedumirire pe retele de socializare, relateaza Daily Express, citat de News.ro.„Jill…

- Ministrul Sporturilor din Franta, Amelie Oudea-Castera, a confirmat, sambata, ca "un moment special" a avut loc, marti, la Palatul Elysee intre presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si presedintele clubului Real Madrid, Florentino Perez, privind eventuala participare a lui Kylian Mbappe la Jocurile…

- Ministrul francez al apararii, Sebastien Lecornu, si omologul sau rus, Serghei Soigu, s-au aratat miercuri, 3 aprilie, in cursul unei discutii telefonice, „dispusi sa dialogheze" cu privire la conflictul din Ucraina, a anunțat Ministerul rus al Apararii, potrivit agenției AFP, preluata de Agerpres.„S-a…

- Ministrul francez al apararii, Sebastien Lecornu, si omologul sau rus, Serghei Soigu, s-au aratat miercuri, 3 aprilie, in cursul unei discutii telefonice, "dispusi sa dialogheze" cu privire la conflictul din Ucraina, a anunțat Ministerul rus al Apararii, potrivit agenției AFP, preluata de Agerpres."S-a…