Românii înșelați cu zeci de mii de euro prin metoda ”fotografia”: Escrocii din Germania, în centrul unei noi scheme frauduloase Utilaje agricole fictive și facturi false: Cum acționeaza infractorii pentru a fura economiile romanilor. O noua schema de inșelaciune, denumita „Fotografia”, a lasat in urma un șir de victime romanești, care au fost pacalite sa transfere zeci de mii de euro catre escrocii din Germania, sub promisiunea achiziționarii de utilaje agricole. Mulți romani au fost […] The post Romanii inșelați cu zeci de mii de euro prin metoda ”fotografia”: Escrocii din Germania, in centrul unei noi scheme frauduloase appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

