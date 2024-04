Și-au vândut copilul unui neamț pentru 8.000 de lei. Drumul mitei până în Germania O familie din județul Gorj și-a vandut copilul unui cetațean german pentru suma de 8.000 de lei! Cum a fost posibil așa ceva și cum a ajuns copilul de 4 ani pana in Germania, vedeți in randurile de mai jos. Este ancheta de proporții, dupa ce s-a aflat acum ca o familie din Gorj și-a […] The post Și-au vandut copilul unui neamț pentru 8.000 de lei. Drumul mitei pana in Germania appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un caz șocant a avut loc in Gorj, asta dupa ce un copil de șase ani a fost vandut de familie in schimbul sumei de 8.000 de lei. Ar fi fost scos ilegal din țara cu o procura falsa și a ajuns in Germania. In zilele urmatoare, micuțul va reveni in Romania, iar intre timp, a fost deschisa și o ancheta.…

- Autoritatile au deschis o ancheta, dupa ce o familie din Gorj si-a vandut in Germania unul dintre copii, un baietel de sase ani. Suma pe care parintii, tatal alcoolic, iar mama cu probleme psihice, au primit-o a fost de cateva sute de lei, a relatat news.ro.DIICOT a fost sesizat de DGASPC Gorj in urma…

- Cazul care a socat Romania! Prima reactie din Guvern dupa ce copil a fost vandut pe 8.000 de lei in Germania - DIICOT face anchetaMinistrul Familiei intervine dupa cazul socant al unui copil de 6 ani a fost scos din țara cu acte false de un cetațean german care l-a cumparat cu 8.000 de lei printr-un…

- Autoritatile romane au declanșat o ancheta, dupa ce o familie din Gorj si-ar fi vandut unul dintre copii, un baietel de 6 ani, pentru 8.000 de lei. Copilul a fost scos din tara si dus in Germania. Verificarile in acest caz au demarat dupa ce DGASPC Gorj a primit o adresa din partea Autoritatii Nationala…

- Un minor care era dat in plasament la asistenți maternali ar fi fost vandut in Germania pentru 8.000 de lei. Autoritatile efectueaza o ancheta dupa ce un copil in varsta de 6 ani, dintr-o comuna din judetul Gorj, ar fi fost scos din Romania si dus in Germania prin utilizarea unor acte false, potrivit…

- Politicieni și oameni de afaceri romani dar și afaceriști straini cu business-uri in țara noastra au transferat prin fosta Bank of Cyprus bani in paradisul fiscal din Cipru. Politiceni precum Eugen Uricec, fost parlamentar PDL, Catalin Beciu, fost la ALDE și trecut la PNL, și oameni de afaceri de…

- Cei care iși doresc sa calatoreasca in Germania, altfel decat cu un autovehicul, ar fi bine sa iși amane calatoria. Incepand din aceasta noapte, atat transportul f eroviar , cat și cel aerian, vor fi grav perturbate de greve de amploare. Dupa cum a anunțat sindicatul mecanicilor germani de locomotiva…

- Lumea teatrului este in doliu! A murit Constantin Paun, actorul-cascador pe care Sergiu Nicolaescu l-a distribuit in mai toate filmele sale legendare. Constantin Paun este unul dintre actorii care și-au pus amprenta asupra lumii cinematografice. Actorul este cunoscut fiind drept unul din pionierii și…