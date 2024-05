Stiri pe aceeasi tema

- Politic INTERVIU / Haralambie Epure: Eu lupt pentru caștigarea Primariei Alexandria. Imi pare rau pentru „zvonaci”. Nu au picat pe subiect mai 1, 2024 11:34 – Domnule Epure, pentru ca suntem in Saptamana Mare, iar agitația electorala pare sa fie intr-un oarecare repaus, și chiar…

- Dupa o lunga perioada in care n-a mai aparut in fața camerelor de filmat și in lumina reflectoarelor, reporterii Spynews.ro au stat de vorba cu Ana Morodan care ne-a povestit despre ce inseamna pentru ea sa fie influencer, dar și ce sacrificii face pentru cariera. Totodata, ne-a spus și cum reacționeaza…

- Alina Eremia o sarbatorește pe mama sa, Daniela. Cantareața a moștenit atat frumusețea, cat și talentul muzical de la cea care i-a dat viața, iar relația dintre ele este una apropiata. Pentru a marca ziua de naștere și in mediul online, artista i-a transmis un mesaj important, alaturi de o fotografie…

- Joe Dassin, iconicul artist americano-francez care a marcat tinerețea bunicilor și parinților noștri, se va auzi la București, dar prin vocea fiului sau, Jonathan Dassin. Fiul celebrului artist a venit in Romania și va susține, in doar cateva saptamani, primul sau concert in București, la Sala Luceafarul.…

- Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” din Targoviște lanseaza doua campanii publice: „Obiecte și amintiri din comunism“ și „Școala de Cavalerie de la Targoviște” Acest apel se adreseaza tuturor celor care dețin obiecte din perioada comunista, cetațeni pe care ii indemnam sa nu le arunce in uitare…

- O cantareața a trecut prin momente de coșmar in perioada adolescenței. A avut o relație cu un barbat dependent de jocuri de noroc, iar parinții lui o agresau. A fost nevoita sa fuga cu fiica ei iarna, de teama socrilor.

- Comisia Europeana a aprobat prelungirea și modificarea schemei de ajutor de stat a Romaniei pentru sprijinirea cogenerarii de inalta eficiența a energiei electrice și termice. Schema inițiala urma sa expire la 30 iunie 2024. Pe langa prelungirea perioadei de aplicare a schemei de ajutor de stat, Romania…

- Crima de la petrecerea vedetelor din județul Dambovița a șocat pe toata lumea. Deși se anunța un eveniment cu fast, unde nume cunoscute din showbizul romanesc au fost prezenta, moartea unui barbat ucis cu lovituri de maceta, a ingrozit pe toata lumea. Deși s-a scris și despre prezența Alinei Eremia,…