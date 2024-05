Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mutu are mare grija sa se mențina in forma și nu o spunem noi, ci imaginile surprinse de paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, vorbesc de la sine.Expresia „Mens sana in corpore sano!” se aplica in cazul "Briliantului".

- In perioada reducerilor pentru acest sezon au fost semnalate numeroase inșelatorii. Chiar cel mai mare magazin de mobila din Romania, Mobexpert, expune un tip de promoție fantoma, acuza clienții. Sunt afișate reduceri atractive dar, in realitate, oamenii platesc sume enorme.Reducerile au fost promovate…

- La cei 58 de ani ai sai, Camelia Șucu are un corp de invidiat. Fosta soție a actionarului majoritar al FC Rapid Bucuresti, Dan Sucu, a marturisit ca nu a renunțat la dulciuri pentru a avea o silueta de vis.

- Regatul pentru o... umbrela! Dovada clara ca Dan Șucu are soluție pentru orice. Milionarul a fost luat prin surprindere de condițiile meteo. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lui și l-au surprins in ipostaze de senzație. Imagini rare.

- Monica Barladeanu are 45 de ani și se menține intr-o forma de invidiat, iar acum, aceasta a dezvaluit care sunt regulile pe care le urmeaza de la varsta de 40 de ani. Prezentatoare TV a dezvaluit ca a facut și cateva sacrificii.Monica Barladeanu a marturisit ca a renunțat definitiv și la consumul de…

- Mersul pe jos face piciorul frumos! Inna respecta aceasta zicala. Artista reușește mereu sa se mențina in forma și nu spunem doar noi asta, ci și imaginile surprinde de paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania. Iata cum a fost filmata celebra cantareața pe strazile din București!

- Joshua Castellano este un romantic incurabil. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care arata cum o rasfața milionarul italian pe femeia din viața lui.

- Fiica lui Dan Tatoiu este, cu siguranța, fata lui tata! Tanara, care de curand a implinit 18 ani, are mai multa incredere in tatal ei, decat in senzorii de parcare ai bolidului de lux de peste 100.000 de euro pe care il conduce. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro,…