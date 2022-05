Astazi, de Sfinții Constantin și Elena, se spune ca e bine ca oamenii sa țina cont de o serie de tradiții pentru a avea sanatate, noroc, bani și dragoste! In acest sens, una dintre superstiții spune ca nu ai voie sa nu ai bujori in casa in aceasta zi, deoarece aceste flori poarta noroc. In aceasta zi, oamenii nu au voie sa munceasca, in sens contrar roadele vor fi mancate de pasarile cerului. Credincioșii trebuie sa mai știe ca pe 21 mai este ultima zi in care se mai seamana porumb, ovaz și mei. De Sfinții Constantin și Elena se afla și cine va pazi oile in timpul pașunatului sau cine va fi baci.…