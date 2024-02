ChatGPT a luat-o razna! Oamenii s-au crucit de răspunsurile primite Vazuta ca cea mai mare invenție, de dupa calculator, in domeniul IT, interfața ChatGPT a caștigat teren rapid in toata lumea, insa se pare ca nu este chiar perfecta. ChatGPT a luat-o razna! Timp de cateva ore, cea mai populara interfața a inteligenței artificiale nu a fost capabila sa ofere raspunsuri clare la nicio intrebare. Utilizatorii au ramas șocași de raspunsurile primite. Internetul s-a umplut de mesaje venite de la utilizatorii de Inteligența Artificiala , care nu s-au mai ințeles deloc cu ChatGPT. Orice intrebare puneau, primeau niște raspunsuri total aiurea și pe langa subiect. Utilizatorul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

