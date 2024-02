Ansamblul arhitectonic al bursei de diamante este formata din 9 turnuri, fiecare cu 15 etaje, conectate printr-o coloana centrala. Potrivit Morphogenesis, firma care a proiectat structura gigantica, cladirea are o suprafața de circa 660.000 de metri patrați, fața de 620.000 cat are Pentagonul, scrie IFVL Science .In acest ansamblu vor avea sediul peste 4.500 de firme care se ocupa de comerț cu diamante, precum și un centru comercial de diamante, primul de acest fel, inclusiv 27 de showroom-uri de bijuterii cu diamante.Structura a fost conceputa respectand principiile reducerii consumului de energie.…