- Ansamblul arhitectonic al bursei de diamante este formata din 9 turnuri, fiecare cu 15 etaje, conectate printr-o coloana centrala. Potrivit Morphogenesis, firma care a proiectat structura gigantica, cladirea are o suprafața de circa 660.000 de metri patrați, fața de 620.000 cat are Pentagonul, scrie…

- „Prințul” Adrian Cristea, 40 de ani, a creionat avancronica meciului U Cluj - FCSB, a explicat de ce mizeaza pe oaspeți și ii da un sfat lui Gigi Becali. Totodata, a relatat cum vede situația de acum de la Dinamo. U Cluj - FCSB inchide etapa #26 a SuperLigii, diseara, de la ora 20:30. Ardelenii spera…

- Gianni Infantino, președintele FIFA, vrea ca trofeul oferit campionilor lumii sa fie primit și de campioanele lumii. Momentan, cel de la masculin are o valoare de 250.000 de euro, cel de la feminin e estimat la 35.000 de euro. Timp de patru decenii, intre 1930 și 1970, caștigatorii celor 9 ediții ale…

- Building Construction Mea SRL este detinuta si administrata de Magdalena Emilia Alexandru.Building Construction Mea SRL si a adjudecat de la Primaria Garliciu contractul vizand reabilitarea si modernizarea drumurilor din comuna. Informatia a fost publicata in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice,…

- Data: ianuarie 2024 PENSIUNE TURISTICA D+P+1E, FOSA SEPTICA, FOISOR, IMPREJMUIRE PROPRIETATE, PARCARE, ANEXE (MAGAZIE, SPATIU DEPOZITARE) Tipul materialului: Comunicat de presa Titlul proiectului: PENSIUNE TURISTICA D+P+1E, FOSA SEPTICA, FOISOR, IMPREJMUIRE PROPRIETATE, PARCARE, ANEXE (MAGAZIE, SPATIU…

- Cu ocazia Salonului Auto de la Tokyo, Lexus a dezvaluit o versiune de performanța pentru crossover-ul sau de dimensiuni mici, LBX. Noua versiune, care este in stadiu de concept, se numește LBX Morizo RR și este botezata dupa porecla lui Akio Toyoda, șeful grupului nipon. Astfel, noul crossover de performanța…

- Daca „micul Paris” este blocat de trei ani in domeniul urbanistic și edilitar, informații spectaculoase vin din adevaratul sau „marele” Paris, capitala Franței, acolo unde municipalitatea a aprobat edificarea celor mai inalte turnuri construite vreodata in Europa, dupa cum anunța Business Insider. Suprafața…

- Adunarea Generala a Asociatilor Societatii Card Mistral SRL cu sediul in municipiul Constanta, statiunea Mamamia a aprobat o hotarare, publicata in Publicat in Monitorul Oficial partea a IV a 5.479 din 08 decembrie 2023.Astfel, actionarii Marius Carp, in nume propriu si in calitate de mandatar al numitului…