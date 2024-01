Pensiunile de pe brațul Chilia, aduse la sapă de lemn de războiul din Ucraina Razboiul din Ucraina a afectat serios, in 2023, turismul din Delta Dunarii, in special activitatea pensiunilor de pe bratul Chilia al Dunarii, unde au ajuns cu pana la 65% mai puțini turiști fața de anul anterior. Pensiunile de la Chilia nu au fost ajutate in niciun fel pentru a-și acoperi pierderile provocate de razboiul de peste granița. Spre deosebire de alte sectoare, care au primit compensații pentru pierderile suferite pe fondul razboiului din țara vecina, operatorii din Delta nu au primit niciun leu compensație, dupa cum susțin asociațiile de profil din zona. Deși in 2023, numarul turiștilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

