Stiri pe aceeasi tema

- Se dau bani in plus, pe langa pensie, pentru pensionari, in 2024! S-a publicat in Monitorul OficialOrdonanța de Urgența a Guvernului condus de catre Marcel Ciolacu a fost publicata in Monitorul Oficial. Pensionarii vor beneficia de bani in plus, pe langa pensie, in anul 2024. Mai mult, pensionarii…

- Ministrul Muncii a spus ca perioadele de armata, studii, somaj vin cu puncte suplimentare. „Pentru a incuraja perioada de contributivitate, peste perioada de 25 de ani avem puncte suplimentare, a mai spus ea.„In opinia noastra, este o lege simpla si clara”, a spus Simona Bucura Oprescu.Ea a mai aratat…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a declarat duminica, ca in noua lege a pensiilor, avem un articol care spune clar ca de acum inainte, in fiecare, an, in luna ianuarie, trebuie sa avem majorarea pensiilor cu rata inflatiei plus jumatate din cresterea reala a castigului salarial mediu brut.…

- Ministrul Muncii a spus ca perioadele de armata, studii, somaj vin cu puncte suplimentare. „Pentru a incuraja perioada de contributivitate, peste perioada de 25 de ani avem puncte suplimentare, a mai spus ea.„In opinia noastra, este o lege simpla si clara”, a spus Simona Bucura Oprescu.Ea a mai aratat…

- In Parlament, s-a discutat posibilitatea ca pensionarii sa primeasca bani in plus din 2024, pe langa venitul din fiecare luna. Exista doua propuneri in acest sens, ambele fiind legate de cupoanele CFR nefolosite.

- La 1 ianuarie 2024, nu toate categoriile de pensii vor fi majorate cu 13,8 la suta, care reprezinta rata inflației. Astfel, ultimele reglementari in acest sens, in ceea ce-i privește pe magistrați, prevad ca: ”Prin derogare de la prevederile art.213 alin. (2) din Legea nr.303/2022 privind statutul judecatorilor…

- Marcel Ciolacu merge pe repede-inainte cu Legea pensiilor 2024. A trecut marți de Senat, cu 85 de voturi „voturi”, 6 „contra” și 19 abțineri. Nici un amendament al opoziției nu a fost introdus in lege. Legea a primit aviz pozitiv Legea a primit aviz pozitiv in comisii fara vreun impact bugetar scris,…

- Deputatul PNL Gigel Stirbu a anuntat ca a depus, miercuri in Parlament, un proiect de lege care prevede ca toti copiii si tinerii cu varsta de pana la 18 ani, sa poata beneficia de gratuitate la intrarea muzeelor si la colectiile publice de drept public, aflate in subordinea autoritatilor publice locale…