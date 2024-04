Cea mai importantă noutate din legea pensiilor. Ce va conta la recalculare, de fapt Vești bune pentru pensionari. Noua lege a pensiilor este una complexa și are anumite prevederi pe care poate multe persoane nu le cunosc. De la 1 septembrie 2024 va intra in vigoare noua lege a pensiilor, care promite sa elimine toate inechitațile din sistem. O noutate, spune ministrul Muncii, este ca pentru prima data, se vor lua in considerare, la recalculare, și veniturile și sporurile cu caracter nepermanent, care pana in acest moment nu erau luate in calcul. Cu alte cuvinte, sunt pensionari care au șansa sa incaseze mai mulți bani la pensie decat ar fi crezut. Este luat in calcul sporul,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

