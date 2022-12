Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara nu traverseaza cea mai buna perioada, dar nu a fost parasita de suporteri. Ultrasii din Peluza Sud s-au strans in mod special in aceasta seara pe „Stiinta”, pentru a marca aniversarea clubului, asa cum o fac in fiecare an de 4 decembrie. De fiecare data modalitatea de a sarbatori…

- Politehnica Timisoara are o ultima sansa sambata de a mai castiga un meci in 2022, dupa un an calendaristic per total dezastruos din punct de vedere sportiv. Misiunea alb-violetilor nu e deloc usoara in prag de sarabatoare, clubul urmand sa implineasca a doua zi, pe 4 decembrie, 101 ani de existenta.…

- CSM Vaslui a invins-o pe SCM Politehnica Timisoara cu scorul de 25-24 (13-14), duminica, in deplasare, intr-o partida din etapa a 11-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Pentru a reflecta importanța pe care Universitatea Politehnica Timișoara a acordat-o intotdeauna sportului, inca de la inființare, in urma cu cațiva ani a fost demarata, in cadrul manifestarilor dedicate aniversarii instituției, o cursa, pe stadionul Știința, in care studenții, cadrele didactice și…

- Politehnica Timisoara continua sa conduca ierarhia feminina. Dupa ce s-a consemnat succesul la masa verde cu detinatoarea titlului, „U” Cluj, alb-violetele au avut parte de un meci la indemana acasa, trecand azi pe „Stiinta” de Fair-Play Bucuresti cu 6-0! Scorul a fost deschis inca din minutul 15 de…

- FC Universitatea Cluj a caștigat meciul cu Politehnica Timișoara din etapa 6 a Ligii 1, scor 2-0, insa nerespectand regulamentul, iar Comisia de Disciplina din cadrul Federației Romane de Fotbal a admis contestația Politehnicii, sancționand cu forfait echipa din Cluj. Regulamentul prevede ca echipele…

- Politehnica Timisoara, fara victorie din august, s-a impiedicat din nou acasa, de aceasta data de o nou promovata – Minaur Baia Mare. Alb-violetii, cu un joc in crestere, au revenit pe tabela, dar s-a incheiat doar 1-1, caci si la acest joc de pe „Stiinta” mai degraba oaspetii au beneficiat de un plus…

- Goluri multe pe „Stiinta”, astazi, pentru Politehnica Timisoara in varianta feminina. Alb-violetele din fruntea Ligii I le-au invins pe colegele de esalon de la Fotbal Feminin Baia Mare cu un neverosimil 14-0 (9-0). Golurile formatiei pregatite de Mirel Albon au fost marcat de muntenegreanca Nikolina…