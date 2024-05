Virgil Laurențiu Gaman a revenit pe funcția de secretar general in Ministerul Agriculturii. Decizia privind reluarea activitații de catre Gaman in funcția publica de secretar general al Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 455/2024. Virgil Laurențiu Gaman iși reia de vineri, in mod oficial, atribuțiile de secretar general al […] The post Anchetat in dosarul ”Mita la Ministerul Agriculturii” care s-a prescris, Virgil Laurențiu Gaman a revenit pe funcția de secretar general appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online…