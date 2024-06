Liderul AUR, George Simion, a mers, vineri, la Parchetul General, pentru a da declarații legate de o posibila falsificarea semnaturilor pentru depunerea candidaturii independente a lui Silvestru Șoșoaca la Parlamentul European, deși nu a fost citat. „Miercuri, inainte de alegeri, procurorul de caz m-a prezentat ca infractor. Cer sa fiu audiat și sa fac denunț […] The post VIDEO. George Simion cere sa fie audiat la Parchet in dosarul lui Șoșoaca: “Procurorul de caz m-a prezentat ca infractor” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .