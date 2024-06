Stiri pe aceeasi tema

- Un american in varsta de 43 de ani a murit dupa ce el și un alt cetațean american au fost electrocutați in timp ce se aflau intr-un jacuzzi dintr-un complex privat din Puerto Penasco, Mexic, potrivit autoritaților, informeaza CNN.

- Un copil de 14 ani a murit, marți dupa-amiaza, dupa ce s-a electrocutat in timp ce se juca intr-un complex sportiv din Orșova. Acesta s-ar fi ascuns in camera tehnica a complexului, conform jurnalul.ro. Potrivit IPJ Mehedinți, polițiștii din Orșova au fost sesizați marți dupa-amiaza cu privire la faptul…

- Un barbat in varsta de 67 de ani a murit dupa ce a fost electrocutat pe calea ferata, in zona localitatii Malnas, si a fost lovit, ulterior, de tren, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Covasna.

- In cursul acestei seri de marți, 30 aprilie, o fetița in varsta de 12 ani s-ar fi curentat și a murit in satul Comanești, comuna... The post O fetița a murit in satul Comanești. Se presupune ca s-a electrocutat appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

