- Doi sportivi ai Politehnicii Timișoara au participat zilele trecute la Campionatul European de juniori și cadeți la floreta, desfașurat la Napoli. Dumitrița Josan s-a clasat pe locul 5, in timp ce Felix Dogariu a fost pe locul 37 la masculin. A fost un sfarșit de saptamana incarcat pentru doi dintre…

- Sportiva romana Amalia Covaliu s-a clasat pe locul 5 in proba individuala feminina de sabie, joi, in prima zi a Campionatelor Europene de scrima pentru cadeti de la Napoli, dupa ce a pierdut in sferturile de finala, cu 14-15 in fata italiencei Francesca Romana Lentini, potrivit Agerpres. Anastasia…

- Doi dintre floretiștii Politehncii Timișoara se pregatesc sa participe, saptamana aceasta, la Campionatul European de cadeți și juniori, la Napoli. Este vorba despre Felix Dogariu și Dumitrița Josan. Felix Dogariu și Dumitrița Josan sunt in topul scrimei europene. Vor participa, in perioada 22 – 29…

- Dupa ce a cucerit deja o medalie, argint cu stafeta de 4X50 m mixt a Romaniei, la Campionatul European de Inot in Ape Inghetate, intrecere care este in desfasurare in Romania, la Oradea, constanteanul Cristian Tranulea evolueaza astazi, 4 septembrie 2024, pentru o noua prezenta pe podium Sportivul de…

- Politehnica Timișoara se pregatește sa participe la Campionatul Național de juniori și cadeți la floreta, care va avea loc la București, in perioada 25 – 28 ianuarie, acolo unde vizeaza medaliile. Doua dintre sportivele alb-violete care vor fi prezente la intrecerea din capitala Romaniei, s-au aflat…

- David Popovici se pregatește pentru ultima finala de la Europenele de Inot in bazin scurt de la Otopeni. Cursa de 100 de metri liber va incepe la 19:14 și va fi transmisa live pe Antena Stars și Antena Play. Știre in curs de actualizare La doar 19 ani, inotatorul roman se claseaza pe locul șase in calificarile…

- Performanța de excepție pentru natația campineana - Darius Coman, antrenat de Gabriel Cojocaru, sportiv la clubul Barracuda Campina, va concura la Campionatul European de Seniori, care are loc la Otopeni, in perioada 6-9 decembrie 2023.

- Italianul Francesco Calzona, 55 de ani, selecționerul Slovaciei din vara lui 2022, admite ca „nu am studiat inca bine Romania”, dar spune ca „am vazut unele meciuri și aveți o echipa dificil de infruntat”. Afirma ca „am o relație excelenta cu Vlad Chiricheș, cu care am lucrat la Napoli. Il cunosc foarte…