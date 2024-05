Stiri pe aceeasi tema

- ACS Iara va evolua maine, de la ora 11:00, la Cluj Napoca, contra celor de la Juniorul Cluj, intr-o partida ce va conta pentru optimile de finala ale Cupei Romaniei, faza județeana. Juniorul Cluj a caștigat faza locala a Cupei Romaniei, zona Cluj, dupa ce a invins in finala, Someșul Gilau (2-1), o echipa…

- Cinci din cele șase meciuri din etapa a doua a grupelor Cupei Romaniei la fotbal feminin au fost programate miercuri. Cea de-a doua runda de meciuri din faza grupelor a demonstrat ca aceasta competiție este una a surprizelor. CS Gloria 2018 BN a invins fara drept de apel liderul din campionat, potrivit…

- Antrenorul formatiei Otelul Galati, Dorinel Munteanu, priveste cu optimism confruntarea cu Universitatea Craiova, din sferturile Cupei Romaniei, programata joi, de la ora 19.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“. „Neamtul“ spera sa mentina invincibilitatea gruparii sale in Banie si sa bifeze o calificare…

- Echipele timisene din elita feminina au debutat cu infrangeri in faza grupelor Cupei Romaniei. Politehnica Femina a suferit al doilea esec consecutiv in cateva zile acasa. Dupa infrangerea cu „U” Cluj din campionat, liderul SuperLigii a cedat si in duelul de ieri cu Csikszereda Miercurea Ciuc, scor…

- AJF Cluj a transmis locația unde se va desfașura duelul din finala Cupei Romaniei, faza zonala (Campia Turzii), dintre UST Cornești și Viitorul Transilvania. Astfel, meciul de duminica dimineața se va disputa pe terenul din Tritenii de Jos și, in cazul in care vremea va permite, TurdaNews va transmite…

- Echipa de baschet feminin CSM Constanta a castigat in premiera, luni, la Sfantu Gheorghe, trofeul Cupa Romaniei, dupa finala cu CSM Targoviste. Campioana Sepsi a fost eliminata in semifinalele Turneului Final 8 chiar de CSM Constanta, potrivit news.ro. CSM Constanta s-a impus in finala de luni seara…

- Lidera Ligii 5 zona Campia Turzii – UST Cornești, va juca duminica 10 martie, in semifinala Cupei Romaniei-faza locala Campia Turzii, pe terenul celor de la Progresul Boian. La primul meci oficial din 2024, echipa din Cornești va fi condusa de pe banca de noul staff tehnic alcatuit din antrenorii Mihai…

- Voleibalista Monika Krasteva are parte de un sezon la inalțime cu CSM Targoviște. Sportiva din Bulgaria și-a trecut in palmares Cupa Romaniei, dupa ce formația dambovițeana a devenit noua caștigatoare a competiției. In finala intrecerii, CSM Targoviște a invins cu 3-2 pe Rapid București, la capatul…