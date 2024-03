Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a avut de ales: sa dea vina direct pe Ucraina pentru cel mai sangeros atac terorist asupra Moscovei din ultimele doua decenii sau, deocamdata, sa faca doar aluzii. Faptul ca președintele rus a facut legatura in ambele cazuri, in ciuda faptului ca Statul Islamic a revendicat responsabilitatea…

- Aceasta amenințare latenta a luat viața vineri, 22 martie, ISIS revendicand responsabilitatea pentru un masacru intr-o sala de concert intr-o localitate din apropierea Moscovei. Acesta este cel mai mortal atac jihadist pe teritoriul Rusiei de la criza ostaticilor din 2002 din capitala federației. Experții…

- Zi de doliu național in Rusia, in urma atacului armat de la Crocus City Hall. Vladimir Putin face acuzații grave dupa masacrul din Moscova. Liderul de la Kremlin a anunțat ca agresorii au fost prinși. Ce a transmis președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Vladimir Putin, despre cei responsabili de…

- Presedintele rus Vladimir Putin va vizita Turcia si va purta discutii cu omologul turc Recep Tayyip Erdogan undeva dupa alegerile prezidentiale din 15-17 martie din Federatia Rusa, a informat luni Kremlinul, transmite Reuters. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca agendele…

- Ministrul roman de externe Luminita Odobescu a declarat la sosirea la Consiliul Afaceri Externe de la Bruxelles ca: ,,Nu exista nicio indoiala privind responsabilitatea regimului presedintelui rus Vladimir Putin pentru moartea principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii”. Navalnii “va ramane…

- Presedintele chinez Xi Jinping a declarat joi intr-o convorbire telefonica purtata cu omologul sau rus Vladimir Putin ca tarile lor trebuie sa se opuna "ingerintelor" straine, potrivit postului televiziunii publice de la Beijing, CCTV, informeaza AFP."Cele doua parti trebuie sa lucreze in stransa colaborare…

- Kremlinul a sustinut marti ca europenii incep sa intoarca spatele Ucrainei, o noua sageata lansata de Moscova intr-un moment in care continuarea ajutorului pentru Kiev suscita tensiuni interne in Uniunea Europeana (UE) si Statele Unite ale Americii (SUA), informeaza AFP. „Europenii isi dau foarte bine…

- Sotii ale unor rusi mobilizati sa lupte in Ucraina au depus simbolic sambata flori la flacara eterna de la Mormantul ostasului necunoscut de sub zidul Kremlinului, in semn de protest, pentru a cere intoarcerea sotilor lor de pe front, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Nemultumirea se amplifica de…