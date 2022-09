Stiri pe aceeasi tema

- In inregistrarile video obținute de Reuters, se pot vedea oameni protestand in fața Universitații de Tehnologie Amirkabir din Teheran, in urma morții unei femei aflate in arest. Poliția iraniana a declarat luni (19 septembrie) ca decesul a fost un „incident nefericit”, a raportat o agenție de știri…

- Treisprezece persoane au fost ucise luni in bombardamente de artilerie asupra orasului Donetk detinut de separatistii prorusi in estul Ucrainei, a anuntat primarul sustinut de Rusia al orasului, citat de agentia Reuters.

- Tanara de 22 de ani a fost arestata la inceputul acestei saptamani, a informat site-ul semi-oficial al Iranului Etemad Online, citandu-l pe unchiul ei. In urma decesului, președintele iranian Ebrahim Raisi a cerut o ancheta, anunța agenția ISNA, potrivit CNN . Marți seara, Mahsa Amini și familia ei,…

- Cel puțin 11 persoane au fost ucise vineri intr-un schimb de focuri de arma in masa in Cetinje, in centrul Muntenegrului. Un individ in varsta de 34 de ani a deschis focul in orasul Cetinje, situat la aproximativ 40 de kilometri de Podgorita, dupa o disputa familiala. Cel putin 11 persoane au fost ucise,…

- Un purtator de cuvant al poliției canadiene a anunțat luni, pentru televiziunea canadiana CBS, ca mai ca mai multe persoane au fost ucise, dar nu a precizat un numar precis, intr-un atac armat care a avut loc in provincia British Columbia, relateaza Reuters . Victimele erau fara adapost, iar poliția…

- Poliția braziliana a anunțat ca 18 persoane au fost ucise in timpul unui raid impotriva unei bande criminale care controla una dintre cele mai violente zone din Rio de Janeiro, potrivit BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Cel putin trei persoane au fost ucise si zeci de cladiri rezidentiale au fost avariate in orasul rus Belgorod, din apropiere de granita cu Ucraina, a anuntat guvernatorul regional Viaceslav Gladkov, dupa relatari potrivit carora in oras au avut loc mai multe explozii, transmite duminica Reuters, citat…

- Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata sambata in urma unui cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter produs in sudul Iranului, informeaza Reuters si AFP. Cutremurul a avut loc intr-o zona situata la 100 de kilometri sud-vest de portul Bandar Abbas, potrivit Institutului Seismologic…