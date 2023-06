Stiri pe aceeasi tema

- Cei patru copii, in varsta de 13, 9, 4 si un an, disparuti in jungla amazoniana din Columbia de la prabusirea, pe 1 mai, a unui mic avion cu care calatoreau, au fost gasiti in viata, a anuntat vineri presedintele Gustavo Petro, noteaza AFP, citat de Agerpres."O bucurie pentru toata tara! Cei patru…

- Președintele Columbiei, Gustavo Petro, anunța joi dimineața ca patru copii columbieni, printre care și un bebeluș de 11 luni, au fost gasiți in viața in padurea amazoniana, la mai bine de doua saptamani dupa ce avionul in care se aflau s-a prabușit. Cateva ore mai tarziu, acesta a revenit asupra declarațiilor…

- Presedintele columbian Petro dezminte ca cei patru copii disparuti in jungla au fost gasiti. Presedintele columbian Gustavo Petro a dezmintit joi pe Twitter salvarea a patru copii disparuti in jungla amazoniana dupa prabusirea, pe 1 mai, a unui avion de mici dimensiuni care ii transporta, precizand…

- Fortele armate columbiene i-au localizat, miercuri, pe cei patru minori - dintre care trei cu varste de 13, noua, respectiv patru ani, si un bebelus de 11 luni - dupa ce descoperit un adapost improvizat construit din bete si crengi in jungla, informeaza DPA, citata de Agerpres.„Dupa eforturi intense…

- Autoritatile columbiene au gasit in viata trei copii si un bebelus, la 17 zile dupa ce avionul de mici dimensiuni la bordul caruia se aflau alaturi de trei adulti s-a prabusit in jungla din sudul tarii, a declarat miercuri presedintele Gustavo Petro, potrivit DPA, citata de Agerpres.

- Autoritatile columbiene au gasit in viata trei copii si un bebelus, la 17 zile dupa ce avionul de mici dimensiuni la bordul caruia se aflau alaturi de trei adulti s-a prabusit in jungla din sudul tarii, a declarat miercuri presedintele Gustavo Petro, potrivit DPA. Cei trei adulti aflati la bord au murit…

- Autoritatile columbiene au gasit in viata trei copii si un bebelus, la 17 zile dupa ce avionul de mici dimensiuni la bordul caruia se aflau alaturi de trei adulti s-a prabusit in jungla din sudul tarii, a declarat miercuri presedintele Gustavo Petro, potrivit DPA.

- Patru copii indigeni din Columbia au fost gasiți in viața, la mai mult de doua saptamani dupa ce avionul in care calatoreau s-a prabușit intr-o jungla deasa, potrivit Sky News.Președintele Gustavo Petro a declarat ca descoperirea a fost facuta in urma unor „cautari dificile” efectuate de armata -…