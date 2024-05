Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Istrate, candidatul Alianței Dreapta Unita pentru primaria Perșinari, consilier local al comunei din partea PMP, și-a prezentat viziunea de dezvoltare a localitații. Aceasta se bazeaza pe transparența, integritate și proiecte de dezvoltare sustenabile. “Dragi locuitori ai comunei Perșinari,…

- Viitorul primar PNL al comunei Mitocu Dragomirnei, Radu Aurelian Airoaie, are prinse in programul sau electoral mai multe proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii din localitate care vor fi realizate in parteneriat cu Consiliul Județean și președintele Gheorghe Flutur. Unul dintre acestea este…

- Gheorghe Nicoara și Corneliu Mureșan fac echipa pentru dezvoltarea comunei Sasciori și județului Alba! Gheorghe Nicoara și Corneliu Mureșan vin cu proiecte serioase pentru dezvoltarea comunei Sasciori și județului Alba. Corneliu Mureșan candideaza din partea PSD pentru funcția de președinte al Consiliului…

- Investițiile pentru dezvoltarea turismului și pe Valea Muntelui reprezinta una dintre prioritațile președintelui PNL Neamț, secretarul de stat George Lazar, daca va fi ales președinte al Consiliului Județean Neamț. In acest sens, George Lazar a discutat cu președintele CJ Suceava, liberalul Gheorghe…

- Liderul USR, Catalin Drula, a declarat ca strategia PSD si PNL ar fi aceea de a „sadi frica in societate” si a acuzat-o pe Alina Gorghiu ca ar fi facut „mai mult rau justitiei romanesti” decat Rodica Stanoiu. „Strategia PSD impreuna cu PNL este sa sadeasca frica in societate; sa le spuna oamenilor ca…

- Elena Lasconi, Ionuț Moșteanu și Emanuel Soare sunt cațiva dintre candidații USR la alegerile locale din data de 9 iunie 2024. Numele acestora a fost indicat de președintele USR, deputatul Catalin Drula, intr-un mesaj postat pe facebook la data de 21 aprilie 2024. “Mult succes, Ionuț Moșteanu, pentru…

- Din batalia pe candidați din Alianța Dreapta Unita, din care fac parte PMP, USR și Forța Dreptei, pare sa aiba de caștigat tocmai REPER-ul. Ioan Platon, consilier local și candidat la comuna Josenii Bargaului inițial din partea Alianței Dreapta Unita s-a alaturat celor de la REPER, dupa ce spune ca…

- Situația in care se afla Bulevardul „Pardon” din Campulung a generat o noua runda de atacuri din partea primariței Elena Lasconi. In vizorul ei au intrat, din nou, liberalii, pesediștii fiind de mult uitați. Iar de aceasta data, cei din PNL Argeș formeaza, conform declarațiilor lui Lasconi, un grup…