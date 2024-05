Noi artisti la UNTOLD 2024!

In fiecare an, sute de mii de fani alaturi de cei mai mari artisti si DJ scriu un nou capitol al uneia dintre cele mai frumoase experiente de festival la nivel global, UNTOLD. Votat ca unul dintre cele mai mari evenimente muzicale din lume, UNTOLD se pregateste sa isi deschida portile universului magic pentru fani, si pentru cei peste 250 de artisti nationali si internationali, in perioada 8 11 august.TOM GRENNAN SI LOUIS TOMLINSON, FOST MEMBRU AL TRUPEI ONE DIRECTION, VIN IN VARA LA UNTOLDLouis ...