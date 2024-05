Stiri pe aceeasi tema

- Florian Coldea, fostul sef al SRI, și generalul Dumitru Dumbrava se afla joi, 23 mai, la sediul Direcției Naționale Anticorupție din București. Cei doi urmeaza sa fie audiați de procurorii DNA.

- Polițiștii din cadrul Biroului Rutier au surprins in trafic, un barbat, de 32 de ani, din Targoviște, in timp ce ar fi condus un autoturism pe bulevardul Unirii, in municipiu, deși s-ar fi aflat sub influența unor substanțe interzise. In urma testarii cu aparatul din dotare, au reieșit indicii cu privire…

- La data de 27 aprilie 2024, in jurul orei 21.00, polițiștii rutieri din Alba Iulia au depistat un barbat de 56 de ani, din municipiul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Orizontului din Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor alcoolice și fara sa posede permis de conducere pentru…

- Valcea Persoana fara ocupatie condamnata definitiv pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta si santaj La data de 03.04.2024 magistratii din cadrul Curtii de Apel Pitesti au admis apelul declarat de Parchetul de pe langa Tribunalul Valcea, au desfiintat in parte sentinta si rejudecand,…

- Un complet de trei judecatori al instanței supreme a amanat, miercuri, pentru 8 mai pronunțarea primei decizii in dosarul de mare corupție in care fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache, poreclit și „Diamantul„, alaturi de soția sa, Adina sunt judecați pentru fapte de trafic de influența și…

- Mai multe persoane, printre care și un inspector in cadrul Direcției Generale Antifrauda Fiscala, au fost trimise in judecata pentru savarșirea unor infracțiuni de luare de mita și trafic de influența, la Arad.

- 350e44d3-6848-42ee-8342-7e071cb430df PERSOANE REȚINUTE PENTRU TRAFIC DE COCAINA Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Vrancea, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Vrancea, au documentat…