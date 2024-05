Stiri pe aceeasi tema

- Premierul crainei, Denis Anatoliovici Smihal, a declarat ca „avem nevoie de sisteme Patriot si speram ca si Romania va putea sa isi aduca o contributie”. „Noi acum ne reconstruim tara si avem nevoie sa-i oprim pe rusi din a distruge si mai mult. Avem nevoie de sisteme Patriot si speram ca si Romania…

- Romania va ceda Ucrainei un sistem Patriot doar daca va primi ceva in schimb, astfel incat capacitatea de aparare a Romaniei sa nu scada. Acest punct de vedere a fost reiterat, in ziua de 22 mai 2024, de președintele Klaus Iohannis. Șeful statului, aflat in județul Brașov, a fost intrebat de jurnaliști…

- Cerintele de la Washington provoaca tensiuni la Bucuresti. Premierul Marcel Ciolacu spune ca Armata ezita sa doneze un sistem Patriot pentru Ucraina. Asta desi presedintele Klaus Iohannis a dat de inteles ca Romania ar fi deschisa sa ofere Kievului un sistem Patriot, dupa negocierile de la Casa Alba.

- Joe Biden i-a cerut lui Klaus Iohannis, in Biroul Oval, ca unul din sistemele Patriot pe care Romania le deține sa fie trimis Ucrainei. Romania ar putea fi pregatita sa trimita o parte dintre sistemele sale de aparare antiaeriana Patriot in Ucraina, a declarat presedintele Klaus Iohannis pe 7 mai,…

- Zelenski primește un ajutor neașteptat! Germania va trimite Kievului un sistem de aparare antiaeriana suplimentarGermania va furniza Ucrainei un sistem suplimentar de aparare antiaeriana Patriot si rachete de aparare antiaeriana de fabricatie americana intr-un "moment

- Germania va furniza Kievului un sistem de aparare antiaeriana Patriot suplimentar pentru a se apara impotriva „intensificarii atacurilor aeriene ruse impotriva Ucrainei”, a anuntat sambata Ministerul german al Apararii.