- Trupele ruse vor ataca in parți neașteptate ale frontului in timpul ofensivei de vara și ar putea incerca sa avanseze spre orașul Harkov, situat in nord-estul Ucrainei, a declarat marți, 23 aprilie, comandantul Garzii Naționale a Ucrainei, Oleksandr Pivnenko, citat de Reuters.Harkov, al doilea oraș…

- Anunțurile sunt așteptate "in viitorul apropiat", a declarat secretarul general al NATO dupa ce Zelenski s-a intalnit cu miniștrii apararii. Deși accentul este pus pe sistemul Patriot, "exista și alte arme pe care aliații le pot furniza, inclusiv SAMP/Ts", a declarat secretarul general al NATO, Jens…

- Statele membre NATO au ajuns la un acord cu privire la trimiterea de sisteme de aparare antiaeriana suplimentare in Ucraina, printre care baterii de rachete Patriot, a anuntat vineri secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg. ”NATO a verificat capacitatile existente in sanul Aliantei…

- Germania va furniza Kievului un sistem de aparare antiaeriana Patriot suplimentar pentru a se apara impotriva „intensificarii atacurilor aeriene ruse impotriva Ucrainei”, a anuntat sambata Ministerul german al Apararii.

- Diplomatul american Kurt Volker, fost reprezentant special al Departamentului de Stat al SUA pentru Ucraina, sustine ca aliatii furnizeaza Kievului arme și muniție pentru apararea aeriana a Ucrainei, "dar realitatea este ca exista țari NATO care se invecineaza cu Ucraina - Polonia, Slovacia, Romania,…

- Ambasadorul SUA in Ungaria a fost convocat la Ministerul ungar de Externe pentru a i se transmite un protest in urma unor declaratii ale lui Joe Biden, care a spus ca Viktor Orban cauta sa impuna o dictatura in Ungaria, presedintele democrat facand aceste afirmatii dupa ce rivalul sau republican la…

- Fostul președinte american Donald Trump nu va ajuta financiar Ucraina in cazul in care va fi ales președinte la alegerile prezidențiale din luna noiembrie, a declarat primul ministru ungar Viktor Orban dupa intalnirea de zilele trecute cu contracandidatul lui Joe Biden. Așa cum s-a anunțat, Viktor Orban,…

- Jurnalistul și analistul militar Radu Tudor a comentat la Antena 3 CNN posibilitatea ca partenerii Kievului sa trimita militari in Ucraina, așa cum a președintele francez Emmanuel Macron a lasat sa se ințeleaga ca ar fi posibil.