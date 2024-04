Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina le-a cerut din nou luni aliatilor sa faca "pasi extraordinari si indrazneti" in vederea furnizarii de aparare aeriana pentru a ajuta la apararea impotriva valurilor de atacuri aeriene rusesti care au vizat sistemul energetic in ultimele saptamani, iar unul dintre argumentele aduse de ministrul…

- Razboi in Ucraina, ziua 782. Ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba declara ca apararea aeriana ucraineana protejeaza acum nu numai cerul ucrainean de teroarea aeriana rusa, ci si pe vecinii din Moldova, Romania si Polonia.

- Ucraina le-a cerut din nou luni aliatilor sa faca „pasi extraordinari si indrazneti” in vederea furnizarii de aparare aeriana pentru a ajuta la apararea impotriva valurilor de atacuri aeriene rusesti care au vizat sistemul energetic in ultimele saptamani, iar unul dintre argumentele aduse de ministrul…

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat, joi, ca Rusia nu iși va opri ambițiile teritoriale daca va caștiga in Ucraina, reprezentand o amenințare pentru țarile vecine Moldova, Romania și Polonia.

- FMI ajuta Ucraina! Oficialii Fondului Monetar International si ai Guvernului ucrainean au ajuns la un acord la nivel de staff cu privire la politicile economice, ceea ce deschide calea pentru eliberarea unei transe de 880 milioane de dolari, dupa ce va fi aprobata si de boardul FMI, a anuntat institutia…

- Ucraina isi doreste si negociaza un acord bilateral de colaborare in domeniul securitatii cu Bucurestiul, a declarat Mihailo Podoliak, consilier al presedintelui Volodimir Zelenski, intr-un interviu pentru TVR Moldova . Oficialul a spus ca Romania a acordat Ucrainei, de la debutul razboiului, ”suport…

- Activitate neobișnuit de intensa pentru aceasta perioada, in care razboiul dintre Rusia și Ucraina pare „inghețat”, a avioanelor de spionaj aliate deasupra Romaniei, in proximitatea graniței romano-ucrainene sau chiar deasupra Marii Negre.

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a declarat, intr-un interviu facut public luni, ca au existat momente in care „a simțit nevoia sa-l loveasca cu pumnul in fața” pe omologul sau rus, Serghei Lavrov, in timpul primelor discuții de la invazia Rusiei in Ucraina, transmite Reuters. Dmitro Kuleba…