- Louis Tomlinson și Tom Grennan vin pentru prima data la festivalul UNTOLD. Zerb, Milky Chance, Steve Aoki, Nicky Romero, Blasterjaxx, Jax Jones, Salvatore Ganacci, Mahmut Orhan și Tujamo sunt noile nume confirmate pentru UNTOLD 2024.

- Organizatorii Neversea au anuntat, joi, primii artisti care vor veni la festivalul care are loc in perioada 4 – 7 iulie, pe o plaja din Constanta, iar printre acestia se afla Maluma, Nick Carter – fostul membru al trupei Backstreet Boys, Bebe Rexha, G-Eazy, Mahmut Orhan, Don Diablo, Alok, Salvatore…

- Nick Carter, un icon al muzicii pop, membru al celebrei trupe Backstreet Boys vine in premiera in Romania la Neversea In lineup mai urca Bebe Rexha, G eazy, Mahmut Orhan, Don Diablo, Alok, Salvatore Ganacci si multi altii. MALUMA, superstarul columbian de reggaeton si latino pop, ale carui hituri de…

- Neversea a anunțat, joi, artiștii care vor urca pe scena festivalului, intre 4 și 7 iulie, la Constanța. Maluma, Nick Carter, Bebe Rexha, G-Eazy, Salvatore Ganacci vor urca pe scena principala a festivalului. Alok, Don Diablo, Steve Aoki, Tujamo sunt alte nume care se regasesc pe lista artiștilor care…

- O femeie a sesizat in data de 8 aprilie Poliția municipiului Suceava cu privire la faptul ca a fost victima unei infracțiuni de inșelaciune. Femeia a incercat sa vanda un bilet de Festivalul "Untold", insa, fara sa-și doreasca asta, l-a oferit cadou.Persoana vatamata le-a declarat ...

- IN NOUL VAL DE ARTIȘTI SE REGASESC ȘI NUME LEGENDARE IN CULTURA UNDERGROUND – CARL COX, SOLOMUN ȘI FISHER UNTOLD, unul dintre cele mai mari festivaluri din lume, se pregatește sa-și deschida porțile universului magic in perioada 8-11 august pentru sutele de mii de fani din intreaga lume, pentru care…

- TOP 10 DJ ai lumii in lineup-ul UNTOLD 2024. Cine vine la Cluj-Napoca intre 8 și 11 august TOP 10 DJ ai lumii in lineup-ul UNTOLD 2024, anunța organizatorii. UNTOLD, unul dintre cele mai mari festivaluri din lume, se pregatește sa-și deschida porțile universului magic in perioada 8-11 august pentru…

- TOP 10 DJ AI LUMII IN LINEUP-UL UNTOLD 2024: DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE, MARTIN GARRIX, ALOK, TIMMY TRUMPET, LOST FREQUENCIES ȘI PURPLE DISCO MACHINE VIN IN VARA PE SCENA PRINCIPALA A FESTIVALULUI UNTOLD IN NOUL VAL DE ARTIȘTI SE REGASESC ȘI NUME LEGENDARE IN CULTURA UNDERGROUND – CARL COX, SOLOMUN ȘI…