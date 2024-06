ANM vine cu noi avertizări de caniculă! Codul Portocaliu se extinde Valul de caldura se va intensifica, meteorologii anunța ca, joi și vineri temperaturile pot urca la 39 de grade, iar noaptea nu vor cobori sub 20 de grade. Conform harți, canicula va fi prezenta, pe arii mai extinse fața de ziua precedenta. „Valul de caldura va continua sa se intensifice, astfel incat in Banat, Oltenia, Muntenia, sud-vestul Dobrogei și in sudul Transilvaniei, se vor inregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru aceasta data. Maximele se vor situa intre 33 și 38 de grade, iar izolat se vor inregistra in jurul a 39 de grade, va fi canicula și disconfort termic accentuat,… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, pentru joi și vineri, alerte Cod roșu și Cod portocaliu de canicula, pentru mai multe țari din Europa. Valul de caldura cuprinde sudul, sud-estul și centrul Europei. Se vor inregistra noi recorduri termice, iar specialiștii anunța ca este foarte posibil sa se inregistreze cea mai…

- Nu scapam de caldura excesiva nici in zilele urmatoare. Meteorologii anunța canicula și disconfort termic la Cluj și joi, 20 iunie. Valul de caldura va continua sa se intensifice, astfel incat in Banat, Oltenia, sud-vestul Transilvaniei și in jumatatea de vest a Munteniei, se vor inregistra temperaturi…

- AVERTIZARE METEOROLOGICACOD GALBENInterval de valabilitate: 19 iunieFenomene vizate: val de caldura, canicula, disconfort termic ridicatZone afectate: conform textului și harțiiValul de caldura se va extinde in toata țara. In nordul Crișanei, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, Moldova, jumatatea…

- ANM a emis in aceasta dimineața un Cod Galben de canicula, valabil la Cluj pentru miercuri, 19 iunie. Valul de caldura se va intensifica in Banat, Oltenia, jumatatea de vest a Munteniei, precum și in sudul Crișanei și sud-vestul Transilvaniei. Se vor inregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis noi avertizari cod galben și portocaliu de canicula in Romania, azi si maine. Potrivit specialistilor, valorile resimtite vor depasi 40 de grade Celsius. Marți, in Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei, precum și in sudul Crișanei și sud-vestul…

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN. Interval de valabilitate: 18 iunie. Fenomene vizate: temperaturi ridicate, canicula, disconfort termic ridicat In intervalul menționat, in Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei, precum și in sudul Crișanei și sud-vestul Transilvaniei, se vor inregistra…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare de cod galben de temperaturi ridicate, canicula, disconfort termic ridicat pentru ziua de astazi.In Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei, precum și in sudul Crișanei și sud-vestul Transilvaniei, se vor inregistra temperaturi ridicate…

- Temperaturile vor continua sa creasca, iar in zona noastra, pe tot parcursul saptamanii, se anunța, canicula și depașirea indicelui temperatura-umezeala (ITU), astfel ca, disconfortul termic va fi tot mai accentuat, iar incepand de marți, 18 iunie 2024, ANM a emis un cod Galben de canicula. …