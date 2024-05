Stiri pe aceeasi tema

- Generalii Florian Coldea și Dumitru Dumbrava sunt chemați joi la DNA. In dosar mai este audiat și avocatul Doru Traila, apropiat al lui Dumbrava. Omul de afaceri Catalin Hideg a depus denunț la DNA.

- Generalii Florian Coldea și Dumitru Dumbrava sunt chemați joi la DNA. In dosar mai este audiat și avocatul Doru Traila, apropiat al lui Dumbrava. Omul de afaceri Catalin Hideg a depus denunț la DNA.

- Florian Coldea, fostul director adjunct al Serviciului Roman de Informații (SRI), a fost audiat joi dimineața la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA), in urma unor acuzații grave formulate de omul de afaceri Catalin Hideg, informeaza gandul.ro, citand surse. Conform declarațiilor lui Hideg,…

- Alerta cu bomba din Aeroportul Internațional Chișinau, care a pus pe jar oamenii legii aseara, s-a dovedit a fi falsa. Informația a fost comunicata pentru UNIMEDIA de ofițera de presa a Poliției de Frontiera, Raisa Novițchi.

- Tudor Pacuraru, colonel (r) al Serviciului Roman de Informații, a comentat la Antena 3 CNN contextul, motivațiile și consecințele atacului pe scara larga, cu sute de drone și rachete, lansat de Iran impotriva Israelului.

- De mai bine de doua luni se discuta despre dispariția profesorului din Valcea și nu exista insa niciun semn concret ca el ar fi in viața. Mama cadrului didactic a venit de urgența in Romania. Echipa Acces Direct a incercat sa o contacteze pe femeie, insa totul a fost in zadar, aceasta nu a raspuns,…

- Nicolae Ciuca joaca la nivel inalt. Prins la negocieri cu milionarul Dan Ostahie, liderul PNL spune ca acesta nu e singurul pe care l-a curtat pentru candidaturi din partea PNL. Nicolae Ciuca a negociat și cu milionarii care dețin lanțul Dedeman!"Este momentul sa lamurim un fake news grosolan. Nu…

- In aceasta dimineata, la terminalul T4 al Aeroportului Internațional Iași s-a desfașurat un exercițiu complex de securitate, avand ca scenariu neutralizarea unui act terorist. Acest exercițiu a mobilizat forțe impresionante din cadrul Serviciului Roman de Informații, Inspectoratului de Poliție Județean…