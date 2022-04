Stiri pe aceeasi tema

- In intervalul 28 martie – 3 aprilie a.c., in țara noastra au fost raportate 2.812 cazuri de gripa clinica, comparativ cu 85 de cazuri in aceeași perioada a anului trecut, in timp ce, intre 21 -27 martie a.c., au fost inregistrate 1.585, cazuri de gripa clinica, transmite Centrul Național de Supraveghere…

- Parintele Nicolae Tanase a conferențiat marți la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” a Universitații din București. In prelegerea intitulata „Postul, perioada de pregatire a tinerilor pentru viața”, parohul de la Valea Plopului le-a spus studenților ca varsta lor este momentul in care se…

- Procurori DIICOT Suceava și ofiteri de politie judiciara au efectuat joi, 3 februarie, 26 de perchezitii domiciliare, in Bucuresti si in judetele Iasi, Arad, Teleorman, Botosani, Arges, Vrancea si Ilfov, intr-o cauza penala ce are ca obiect comiterea infractiunilor de constituirea unui grup infractional…

- Locuitorii orașului București și ai județului Ilfov vor putea calatori cu un singur bilet sau abonament cu trenul și metroul, potrivit unui ordin al Ministerului Transportului care va intra in vigoare in luna februarie.

- De sarbatoarea Sfinților Trei Ierarhi, 30 ianuarie, studenții de la Facultatea de Teologie Justinian Patriarhul din București i-au cinstit pe sfinții lor ocrotitori la Biserica Sf. Ecaterina, paraclis universitar. Preasfințitul Parinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a oficiat…

- Un barbat a fost impușcat, vineri, in frunte, pe o strada din Popești-Leordeni (Ilfov), in timp ce se plimba cu prietena lui, cu o bila de de tip airsoft. Acesta a povestit ca inițial a crezut ca o piatra a sarit de la roata unei mașini. Dupa examinare, medicii i-a scos insa din frunte o bila…

- Polițiștii din București cauta un individ care a impușcat un barbat, in cap, cu un pistol airsoft, vineri seara, in orașul Popești Leordeni. Acesta a fost atacat in timp ce se plimba pe strada cu prietena sa, crezand inițial ca a fost lovit de o pietricica sarita de sub roțile unei mașini, scrie G4Media.…

- Opt baieti au intrat ieri, 22 ianuarie in competitia matrimoniala „Mireasa”, sezonul 5 . Doar sase dintre acestia au venit insotiti. Ei vor incerca sa le cucereasca pe fetele care participa la „Mireasa” . Aron s-a nascut pe 13 martie 1999 la Caraș Severin, in Caransebeș. A urmat Seminarul Teologic Episcop…