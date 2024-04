Doliu in lumea literara romaneasca. A murit criticul Dan Cristea

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Federatiei Rusiei la Bucuresti, Valeri Kuzmin, si-a incheiat misiunea diplomatica in Romania si a plecat definitiv la Moscova. Anuntul a fost facut, joi, de Ambasada Rusiei, pe pagina sa oficiala de Facebook. ”Astazi, Excelenta Sa Valeri Kuzmin, ambasadorul extraordinar si plenipotentiar…

- Doliu in PSD. Gheorghe Tinca, fost ministru PSD al Apararii, a murit. ”O veste trista: a murit diplomatul de cariera Gheorghe Tinca, primul Ministru al Apararii civil dupa decembrie 1989. In mandatul sau s-au stabilit primele contacte oficiale intre Romania și NATO. Avea 82 de ani și o cariera de profesionist…

- Persoanele care doresc sa-i aduca un ultim omagiu lui Nicolae Manolescu o pot face luni, la Ateneul Roman, a anunțat Uniunea Scriitorilor din Romania, intr-un mesaj citat de Agerpres. „Persoanele care doresc sa aduca un ultim omagiu presedintelui Uniunii Scriitorilor din Romania, acad. Nicolae Manolescu,…

- Coregrafa Adina Cezar a murit duminica la varsta de 82 de ani. Anuntul a fost facut de fiica artistei, Yvonne Toader (Cezar), intr-o postare pe pagina sa de Facebook. "Astazi, draga mea mama, Adina Cezar, a plecat in lumea ingerilor. A plecat in pace, inconjurata de cei dragi. Trupul sau va fi asezat…

- Criticul si istoricul literar Alex Stefanescu a murit la varsta de 76 de ani. Anuntul a fost facut de scriitorul Daniel Cristea Enache, potrivit stiripesurse.ro."O veste care indoliaza cultura romana: a murit marele critic si istoric literar Alex Stefanescu. Dumnezeu sa l odihneasca", scrie Daniel Cristea…

- Doliu in lumea teatrului din Romania. Actrița Tordai Tekla s-a stins din viața la 54 de ani. Anunțul trist a fost facut de UNITER pe pagina de Facebook. Actrița Tordai Tekla a decedat Doliu in lumea artistica. S-a stins o mare doamna a teatrului romanesc! Tordai Tekla, actrița a Teatrului Maghiar de…

- Bogdan Cristea, unul dintre cei mai apreciați profesori de limba romana, care a ajutat in mod gratuit zeci de mii de copii din Romania, a murit in urma unei suferințe de cateva luni. Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook „Prof. Cristea”, administrata in ultima perioada de sora profesorului. „O…

- Bogdan Cristea, unul dintre cei mai apreciați profesori de limba romana, care a ajutat in mod gratuit zeci de mii de copii din Romania, a murit in urma unei suferințe de cateva luni. Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook „Prof. Cristea”, administrata in ultima perioada de sora profesorului.„O…