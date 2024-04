VIDEO| Incendiu în Sectorul 1 Un incendiu puternic a izbucnit, duminica, la un spațiu de depozitare de pe strada Jimbolia, din Sectorul 1 al Capitalei. Sunt degajari mari de fum pe o suprafața de 1000 de metri patrați. Potrivit ISU București – Ilfov, pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu produs la un spațiu de depozitare de pe strada Jimbolia, Sector […] The post VIDEO| Incendiu in Sectorul 1 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Incendiu puternic, duminica seara, la un spatiu de depozitare de pe strada Jimbolia, din Sectorul 1 al Capitalei. La fața locului intervin mai multe mașini de pompieri, fiind prezenta și o ambulanța SMURD. UPDATE ORA 21.00 „Incendiul a fost localizat. S-a manifestat la cheresteaua depozitata in stive…

Un incendiu puternic a izbucnit la un spațiu de depozitare, situat pe strada Jimbolia din Sectorul 1 al Bucureștiului. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) București-Ilfov, flacarile se manifesta violent, generand degajari masive de fum.

