Patriarhia Romana ii asigura pe creștini ca se vor putea intoarce la casele lor fara sa fie vanați și amendați pe strazi, iar slujba de Inviere va fi oficiata conform randuielii sale firești. Slujba Invierii incepe și se termina la ore diferite in bisericile catolice și ortodoxe. In cele din urma ea se desfașoara intre […]