- Datele publicate recent de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat) releva ca durata medie a programului de lucru saptamanal pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 20 și 64 de ani din Uniunea Europeana a fost anul trecut de 36,1 ore. Aceste statistici subliniaza diferențe semnificative intre…

- In 2022, gospodariile din Uniunea Europeana au utilizat 10,1 milioane terajouli de energie, cel mai redus nivel din 2016 si un declin de 7,7% fata de 2021, arata datele publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).Gospodariile sau sectorul rezidential au reprezentat 25,8% din…

- Romanii muncesc cu 7 ore mai mult in fiecare saptamana decat olandezii sau cu 6 ore in plus fața de austrieci, arata datele publicate de Eurostat. Cele mai lungi saptamani de lucru au fost inregistrate in Grecia (39,8 ore), Romania (39,5), Polonia (39,3) și Bulgaria (39,0). In schimb, Olanda a avut…

- Datele publicate de Eurostat arata ca romanii muncesc cu 7 ore mai mult in fiecare saptamana decat olandezii sau cu 6 ore in plus fața de austrieci. Fața de acum 20 de ani, romanii muncesc cu doar o ora mai puțin pe saptamana. Cele mai lungi saptamani de lucru au fost inregistrate in Grecia (39,8…

- Romania are una dintre cele mai scazute rate de ocupare a forței de munca din toata UE, potrivit datelor Eurostat. Aproape o treime dintre romani cu varsta de munca nu muncesc. Romania a inregistrat a treia cea mai scazuta rata de ocupare a forței de munca din UE in 2023, dupa Italia și Grecia, potrivit…

- Exista diferențe semnificative in ceea ce privește nivelul de educație al populației din diferite țari. Datele furnizate de Eurostat și citate de Adevarul.ro ofera o perspectiva asupra acestor disparitați educaționale, evidențiind variații semnificative in ponderea persoanelor cu studii superioare și…

- Anul trecut, turiștii au contribuit la o cifra impresionanta de aproximativ 678,6 milioane de nopți petrecute in spații de cazare inchiriate pe termen scurt in Uniunea Europeana. Aceste locuințe au fost rezervate prin intermediul unor platforme de inchirieri precum Airbnb, Booking, Expedia Group și…

- O mie de sicrie au aparut, marti, intr-una dintre cele mai frumoase piete din centrul Romei, ca un semnal de alarma la accidentele de munca. Acțiunea a fost organizata de sindicatul UIL pentru a atrage atentia politicienilor si publicului larg asupra tragediei accidentelor mortale la locul de munca.…