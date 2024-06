Stiri pe aceeasi tema

- Medicii timișoreni atrag atenția asupra pericolului reprezentat de bacteria care hranește cu carne. Bacteria care hranește cu carne, Fasceita necrozanta, determina o infecție bacteriana a pielii și a țesuturilor moi, cauzata in 80% din cazuri de streptococi betahemolitici...

- Un batran de 75 de ani, acuzat inițial ca și-a omorat soția in bataie, a fost condamnat la 130 de ore de munca neremunerata și obligat sa achite cheltuieli de judecata de 2820 de lei. Decizia a fost pronunțata pe 8 mai de Judecatoria Soroca. Procuratura Generala a venit cu mai multe precizari pe caz.

- Plantele sunt nelipsite din gradina noastra, dar specialiștii atrag atenția asupra anumitor specii. Potrivit acestora, pot avea un efect negativ asupra noastra sau a animalelor noastre de companie. Tu ai aceste flori in curte? Plantele toxice pe care nu ar trebui sa le ai in curte Multe plante frumoase…

- ????In atenția calatorilor TUP, Vineri, 10 MAI, in intervalul orar 11:00 -13:30 circulația in centrul Turzii va fi intrerupta din cauza manifestarilor prilejuite de Ziua Independenței Naționale a Romaniei și

- „Sa nu lasam nicio femeie in urma!”, este motto-ul acestui an pentru femeile care lupta cu cancerul ovarian. Specialiștii atrag atenția asupra pericolului din spatele acestei boli, tocmai din lipsa informarii pacientelor. Multe femei, care ajung sa dezvolte acest tip de cancer, afla tardiv despre existența…

- Sunt ultimele zile in care piețele și magazinele sunt aglomerate de cumparatori care iși procura acum cele necesare pentru prepararea mancarurilor de Paști. Multe dintre alimentele tradiționale sunt greu digerabile. Din acest motiv, nutriționiștii recomanda sa cumparam pentru masa de sarbatori cat mai…

- In cautarea perechii perfecte de ochelari, oamenii descopera o gama larga de opțiuni care depașesc simpla corectare a vederii. Dincolo de funcționalitatea lor esențiala, ochelarii au evoluat in accesorii de moda și tehnologie, oferind soluții diverse pentru nevoile individuale și preferințele de stil.…

- Noua metoda utilizata de infractori implica transmiterea unor mesaje, prin e-mail sau SMS, aparent trimise de catre instituții bancare de incredere cu privire la o plata suspecta facuta de persoana vatamata. Intr-un astfel de context, victimele sunt contactate de diverse persoane care se prezinta drept…