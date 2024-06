Efectele poluării, conștientizate prin artă la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” UNitatea medicala a inaugurat miercuri, o pictura murala realizata de studenți de la UNArte, in cadrul unui proiect de conștientizare a efectelor nocive ale poluarii asupra sanatații, derulat de institut, in parteneriat cu Biroul OMS Romania. „O imagine valoreaza mai mult decat zece mii de cuvinte”, este una dintre afirmațiile filosofului antic chinez Confucius, […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

Sursa articol si foto: sanatateabuzoiana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” a inaugurat miercuri, o pictura murala realizata de studenți de la UNArte, in cadrul unui proiect de conștientizare a efectelor nocive ale poluarii asupra sanatații, derulat de institut, in parteneriat cu Biroul OMS Romania. „O imagine valoreaza mai mult…

- Educatia si informarea adolescentilor din ciclul gimnazial cu privire la efectele tigarilor electronice si al produselor din tutun reprezinta solutia specialistilor de la Institutul "Marius Nasta" in contextul in care politica de marketing "poate induce perceptii gresite", a afirmat vineri managerul…

- Ministerul Sanatatii va face „in asa fel” incat sa nu se piarda niciun fel de fonduri din finantarea PNRR pentru spitale, a declarat miercuri ministrul Alexandru Rafila, informeaza AGERPRES . Ministrul Sanatatii a participat miercuri, alaturi de primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, si managerul Beatrice…

- Este semnalul de alarma tras de medici și autoritați, in cadrul unei conferințe organizata de Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, de Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Tuberculozei, in contextul creșterii incidenței tuberculozei, in ultimii ani. In fiecare an, Organizatia Mondiala a Sanatatii…

- Exista o legatura intre nivelul de poluanți PM 2,5 și zonele unde tuberculoza are o incidența crescuta. Este concluzia unui studiu efectuat in premiera in țara noastra de echipele de cercetare de la Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” și de la Facultatea de Georgrafie de la Universitatea…

- Tuberculoza, o boala prezenta și chiar in creștere in ultimii ani. Anul trecut erau 8500 de cazuri, anul acesta, 9.700. Și mai grav, la copii, in aceeași perioada, numarul de cazuri a crescut de la 325, la 427. Despre cauze și tratamente, aflam de la medicul Beatrice Mahler , managerul Institutului…

- Tuberculoza multidrogrezistenta ramane o problema sensibila, iar Ministerul Sanatatii face tot ceea ce tine de el pentru a asigura medicatia si complianta la tratament a pacientilor cu aceasta boala, a declarat, vineri, ministrul Alexandru Rafila, potrivit Agerpres. El a participat la o conferinta…

- Tuberculoza multidrogrezistenta ramane o problema sensibila, avertizeaza ministrul Rafila, cu ocazia Zilei mondiale de lupta impotriva tuberculozei. Ministerul pe care il conduce face tot ceea ce tine de el pentru a asigura medicatia si complianta la tratament, mai ales ca in Romania incidența este…