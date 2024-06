Stiri pe aceeasi tema

- “Modernizam invațamantul din județ cu fonduri europene! Pataki Csaba, președintele Consiliului Județean Satu Mare, a semnat astazi contractele de achiziție publica pentru 6 din cele 8 loturi de produse pentru dotarea a doua instituții de invațamant special din subordinea Consiliului Județean Satu Mare…

- Marți, 21 mai, Colegiul Tehnic „Mihai Bacescu" Falticeni – filiala a CCD „George Tofan" Suceava - a gazduit o activitate metodica a centrelor de documentare și informare (CDI), in cadrul proiectului transnațional „Portrete in timp"/„Educație ...

- Una dintre prioritațile noastre este modernizarea completa a tuturor creselor, gradinițelor si scolilor din oraș. Aceste instituții reprezinta locul in care se construiește baza pentru dezvoltarea copiilor noștri. Modernizarea inseamna nu doar renovarea cladirilor, ci și dotarea lor cu facilitați…

- DIGI 24 și Confederația Naționala pentru Antreprenoriat Feminin vor merge umar la umar intr-o campanie de conștientizare materializata in FORUMUL 24 TRENDS FOR 2024, o serie de 3 super evenimente distribuite pe toate canalele media

- Hair styliștii de la Cult By Nella Botirla i-au invațat, zilele trecute, pe liceenii de la Colegiul Tehnic INFOEL cum sa-și ingrijeasca parul, in cadrul unui proiect al salonului. Copiii au avut ocazia sa primeasca sfaturi și recomandari direct de la profesioniști, pornind de la problemele scalpului…

- Cu toata scaderea dramatica a natalitații, parinții de copii mici au in continuare dificultați in a gasirea unui loc intr-o creșa. Cei care reușesc sunt considerați norocoși și invidiați in comunitate. „Nenorocoșilor” le ramane varianta creșelor particulare, atunci cand bugetul permite și doar acolo…

- In aceasta saptamana, șase unitați școlare din județul Arges – CSEI „Sfanta Marina” Curtea de Argeș, CSEI „Sfantul Nicolae” Campulung, CSEI „Sfanta Filofteia” Ștefanești, Gradinița Speciala Pitești, CSEI „Sfantul Stelian” Costești și CJRAE – au fost dotate cu materiale didactice și echipamente digitale…

- A fost lansat in consultare publica Ghidul solicitantului pentru apelul necompetitiv de proiecte „Sistem unitar pentru educație timpurie incluziva și de calitate”! Bugetul alocat apelului de proiecte este de 23.100.000 de euro. Rezultatele așteptate ca urmare a acordarii sprijinului financiar in cadrul…