Pentru Neptun Deep se poate!

Ministerul Finantelor a publicat vineri o propunere de act normativ pentru a se asigura ca investitiile in Neptun Deep se vor desfasura fara probleme, in prezent existand riscul sa apara dificultati de aplicare a TVA si a accizelor, a anuntat ministrul Marcel Bolos . „Ne asiguram ca investițiile in Neptun Deep, cel mai mare proiect de gaze naturale din zona romaneasca a Marii Negre, se vor desfașura fara probleme. Pentru ca exista riscul sa apara dificultați de aplicare a TVA și a accizelor, cu consecințe negative asupra activitaților de exploatare, am publicat astazi (vineri – ) o propunere de…